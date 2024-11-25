Про це повідомив народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко в інтерв'ю Укрінформу, інформує 24 Канал. Зокрема такі ж цифри озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Причини повернення в окупацію

За словами Ткачена, внутрішньо переміщені особи (ВПО) не змогли розпочати нове життя на підконтрольній Україні території через відсутність житла, соціальної підтримки, компенсацій і робочих місць. Мовляв, роботодавці часто скептично ставляться до переселенців, через що ті або зовсім не можуть знайти роботу, або змушені погоджуватися на низькооплачувані вакансії із зарплатою 8 – 12 тисяч гривень.

Крім того, коли переселенці починають працювати, вони автоматично втрачають право на державну допомогу для покриття витрат на житло. У той же час безкоштовне житло для ВПО залишається рідкістю.

На сьогодні в Україні діє трохи більше тисячі місць для проживання переселенців, тоді як раніше їх було близько 4 тисяч. За словами Ткаченка, умови в багатьох із цих місць часто далекі від прийнятних стандартів.

Депутат заявив, що наполягатиме на поверненні правил, які діяли до березня, коли ВПО отримували компенсацію за житло в розмірі 2 – 3 тисяч гривень. Нині ж дві третини переселенців позбавлені цієї допомоги, що, за його словами, суперечить заявам президента про збереження виплат для ВПО у 2024 році.

ІПСО чи неприємна правда: реакція суспільства

Багато українців у соціальних мережах звинуватили Ткаченка в поширенні російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Серед критиків опинився народний депутат та військовослужбовець ЗСУ Сергій Рудик.

"Коли побачив "сенсацію" про 150 тисяч ВПО, які нібито повернулися на окуповані території, був переконаний, що це російське ІПСО. Щось чергове з Лубянки або черговий п'яний пост Мєдвєдєва. Але ні, виявилося, це зробили наші корисні ідіоти, точніше, один із них. Вирішив "поміркувати", хайпанути, привернути до себе увагу. І це не хто-небудь, а заступник голови фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді, 25-й номер партійного списку", – написав Рудик.

Також у мережі думками щодо плачевної статистики повернення ВПО поділилась у себе в блозі дівчина, яка сама з Маріуполя. Ніколь пише, що усе, що сказав Максим Ткаченко – правда. За її словами квот на робочих місцях для ВПО – дійсно немає, натомість росіяни маріупольцям пропонують інше, а також вимагають, аби власники житла підтвердили власність, інакше, мовляв, використовуватимуть його на власний розсуд. І в такій ситуації жителі Маріуполя просто не мають іншого вибору, аніж їхати, щоб принаймні, переоформити документи.

Ніколь з Маріуполя розповіла про ситуацію з ВПО: скриншоти з блогу дівчини

Дехто з ВПО в'їжджає тимчасасово

На його думку, такі заяви лише сприяють досягненню цілей російської пропаганди, виконуючи їхні плани на кілька місяців уперед.

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя пише, що лише за період з листопада 2023 року до листопада 2024 року до Росії намагалися в’їхати щонайменше 350 тисяч українців, з яких росіяни пропустили 100–130 тисяч.

І так, за даними Андрющенка, до 30% мешканців Маріуполя повертаються в окупацію, а в інших містах цей відсоток може бути ще більшим, особливо там, де інфраструктура залишилася неушкодженою. Щонайменше 50–60 тисяч людей повернулися назавжди, хоча значна частина тих, хто виїхав, згодом залишають окуповані території, оформивши документи за російськими законами або зібравши майно.

ВПО втратили допомогу від держави

Однією з ключових причин повернення Андрющенко називає недостатню підтримку ВПО з боку української держави. Лише з вересня 2023 року по лютий 2024 року понад 4 мільйони внутрішніх переселенців втратили будь-яку державну допомогу, включно з житлом, компенсаціями і програмами соціальної підтримки. Такий крок уряду, на думку радника, змусив багатьох людей виїжджати за кордон або повертатися в окупацію, де в них є хоча б мінімальні шанси знайти дах над головою.

Андрющенко вказує, що багато переселенців просто не можуть вижити на мінімальну зарплату або без будь-якої допомоги, тому вимушені шукати порятунок навіть на окупованих територіях. Він наголошує, що засуджувати таких людей – це морально неправильний підхід. За його словами, провина лежить не на людях, а на державі, яка не створила умов для їхнього нормального життя в підконтрольній Україні.

Радник закликав політиків і чиновників зосередитися на вирішенні проблем ВПО, а не на пошуку винних серед постраждалих. Він вважає, що байдужість держави до своїх громадян є головною причиною їхнього повернення в окуповані міста або еміграції до країн ЄС.