Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, додавши, що ці зачистки збіглися з посиленням репресивних перевірок напередодні роковин повномасштабного вторгнення. Також він розповів про дивну поведінку росіян в Азовському морі та хованки російських літаків, деталі – далі у матеріалі.

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Торговельні війни в Маріуполі

У Маріуполі окупанти провели зачистки в мережах магазинів "Щирий Кум" та "Мега". У суботу, 22 лютого, ці мережі по декілька годин були зачинені. Продавців, які там працюють, перевіряли та залякували. Андрющенко розповів, що така цікава ситуація склалася довкола російської мережі магазинів "Пятьорочка", яка зараз заходить у Маріуполь.

Схоже, за нею стоїть хтось дуже впливовий, хтось з однієї з веж Кремля. Усі інші просто витісняються з ринку. Дійсно, відбувалася зачистка супермаркетів. Наші джерела повідомляють, що це пов'язано з новими торговельними війнами та повним заходом "Пятьорочки" в регіон,

– пояснив керівник "Центру вивчення окупації".

За його словами, на місці ходили різні чутки про мінування, але насправді нічого подібного не було. Навіть повідомлень про псевдомінування до поліції не надходило. Крім того, "Пятьорочці" пощастило, бо прийшов наказ посилити репресивні перевірки напередодні роковин повномасштабного вторгнення.

Росіяни боялися, що наш спротив на окупованих територіях може підготувати сюрприз, який їм не дуже сподобається. Вони встановили додаткові блокпости, мобільні групи, збільшили кількість спостерігачів з "росгвардії", бо думали, що десь щось може спалахнути.

Так збіглося, що, користуючись нагодою, можна розв'язати питання з конкурентами. Андрющенко впевнений, що ця ситуація є відлунням політичної війни між заступником голови адміністрації Путіна Сєргєєм Кириєнком і так званим главою так званої "ДНР" Дєнісом Пушиліним.

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Дивна активність росіян в морі

Росіяни через порт в Маріуполі вивозять крадене вугілля, зерно тощо навіть попри пору року і те, що Азовське море серйозно підмерзло. У неділю, 23 лютого, окупанти мали завантажити на балкер і вивезти 7 – 8 тонн вугілля. Після цього балкера очікується наступний. Це означає, що попри кригу навігація залишається доступною, оскільки судна заходять в акваторію порту і рухаються каналом, то немає потреби у криголамах.

Це означає, що вугілля вивезуть доволі швидко. Вони накопичували його майже 2 місяці. Останнє судно прийшло ще в лютому – це третій балкер загалом, і його прибуття стало несподіванкою. Море замерзло цього тижня, і ми не очікували, що прибуде судно. Проте спочатку прибув потяг, а одразу за ним зайшов балкер,

– розповів Андрющенко.

Крім того, в Азовському морі неподалік Довгої коси фіксували близько 20 суден класу РМ-3 і РМ-5, тобто вантажністю 3 – 5 тонн. Це забагато і є незвичним для лютого, адже це не місяць для навігації, бо шторми та крига стають на заваді.

"Якщо наші джерела кажуть, що це забагато – це означає, що вони такого не бачили вже давно. У нас є там спеціальні люди, які дивляться на море. Далі будемо дивитися, будемо пробувати дізнатися через інші наші джерела, що там відбувається – що росіяни можуть вантажити та вивозити", – підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

В Азовському морі почало тонути судно

В Азовському морі отримало ушкодження й почало тонути судно "Павло Грабовський". Воно й досі стоїть в тому місці, де застрягло. Росіяни підігнали до нього кілька буксирів і почали ремонтувати. Вони не дозволили судну зайти в порт, мовляв, немає ніякої екстремальної ситуації.

"Судно буде довго стояти там. У відкритому морі ремонтувати набагато складніше, ніж біля причалу, але до причалів його не пустили. Сподіваймося, що вони його відремонтують так, що воно остаточно втоне разом з кукурудзою на ньому", – підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

Андрющенко переконаний, що така ж ситуація найближчим часом чекатиме на весь цивільний російський флот, особливо Чорноморського та Азовського басейнів. Адже усі судна дуже старі – у кращому випадку це 1950 – 1960 роки. Це просто металолом, який ще рухається морем і невдовзі почне виходити з ладу, а ремонтувати його росіянам ніяк через санкції.

Що окупанти можуть завезти залізницею найближчим часом

Росіяни повноцінно запустили залізницю між Донецькою областю і Ростовом-на-Дону. Маршрут проходить через Волноваху, Оленівку, Донецьк, а після нього – Іловайський залізничний вузол. На щастя, далі, в напрямку Ясинуватої та Горлівки, – рух обмежений через вогневий контроль, а залізничне сполучення в районі Дебальцевого заблоковане. Ця залізниця скорочує час і спрощує логістику для росіян. Тепер росіянам набагато швидше, безпечніше і простіше транспортувати вантажі на лінію фронту.

"Сьогодні-завтра ми можемо побачити будь-яке озброєння. Це певна відповідь на те, чому ми не бачили його раніше. Великих потягів із Ростова-на-Дону через нову лінію, через Гранітне – не було. Можливо, це пов'язано з тим, що два нові мости, які вони звели, не здатні пропускати такі великі вантажі й довгі потяги, тому вони відправляють їх через Донецьк. Там потяги проходять без перешкод. Це докорінно змінює залізничну логістику росіян", – сказав Андрющенко.

Російські літаки грають в хованки на ТОТ

Після повідомлень про збиття гвинтокрилів росіяни бояться, що Сили оборони можуть їх дістати, тому за можливості намагаються оминати Маріуполь. Андрющенко розповів, що російські гвинтокрили намагаються рухатися територіями, що окуповані з 2014 року та вважаються більш безпечними. Однак українські сили знайшли їх і там.

Наші люди відстежили маршрут російських гвинтокрилів. Тепер вони дійсно рухаються з Ростова-на-Дону через Бойківське в напрямку Волновахи, а далі – вздовж лінії фронту. До того вони рухалися зовсім інакше: понад морем, безпосередньо з Таганрога, вздовж узбережжя до Маріуполя, трохи далі – до селища Рибацьке, а від Рибацького – безпосередньо на північ Донецької або Запорізької області, вздовж лінії фронту, після чого поверталися назад над акваторією Маріупольського порту.

Водночас керівник "Центру вивчення окупації" зауважив, що з'явилося багато літаків. Наші люди повідомляють, що вони літають дуже низько – майже над головою, бо ховаються від радарів.