17 лютого президент Зеленський прибув до Анкари для зустрічі із турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Під час спілкування з українською та кримськотатарською громадами глава держави висловився щодо повернення окупованих територій, передає 24 Канал.

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Що буде з окупованими територіями

Президент вкотре підкреслив, що Конституція України не дозволяє їй визнавати окуповані території російськими. Він зауважив, що у цьому питання не може бути жодного компромісу.

Водночас Зеленський додав, що Україна прагне повернути свої землі дипломатичним шляхом. У такий спосіб вона зможе зберегти найцінніше – людські життя.

Гарант зауважив, що дипломатичний шлях не передбачає здачу інтересів чи порушення суверенітету держави.

Раніше Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є гарантією безпеки для Росії, оскільки це запорука того, що Київ не повертатиме захоплені окупантами землі військовим шляхом.