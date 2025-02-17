Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський зустрінеться з Ердоганом

Володимир Зеленський прибув в аеропорт Есенбога в Анкарі – літак із президентом та його делегацією приземлився о 21:08. В аеропорту главу держави зустрічали офіційні особи.

У вівторок, 18 лютого, у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган у Президентському комплексі в Анкарі.

Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді,

– написав президент України.

Як зазначили в Anadolu, турецькі офіційні особи раніше вже пропонували допомогу в досягненні мирного врегулювання, оскільки країна підтримує відносини як з Москвою, так і з Києвом.