Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, який нагадав, що Польща на теперішньому етапі цього не хоче, а от країни Балтії стурбовані своєю безпекою та могли б долучитися.

Дивіться також Велика Британія заявила про готовність: є кілька "але" у введенні миротворчої місії до України

Які країни на першому етапі не увійдуть у військовий блок?

Сьогодні Франція відчула знову вдалий момент і запускає відповідний процес, бо французи, як зауважив Клочок, вже не перше десятиріччя виношують таку ідею. З його слів, зараз є шанс створити військово-політичний блок, який буде потужним інструментом спротиву російській агресії.

До цього блоку обов'язково має увійти Україна. Його навіть у військовому питанні можна робити на базі України, а в політичному – першою має бути Європа,

– вважає Клочок.

До цього блоку на теперішньому етапі не увійдуть Угорщина, Польща, Словаччина і ще певні країни, але це, за переконанням Клочка, не є катастрофою. Головне, з його слів, об'єднати 3 – 5 країн.

В Кремлі почули про таку ідею, через це там дуже збентежені. Вони дуже занервувалися, бо постійно казали: "НАТО – ні". Тоді буде інший альянс, наприклад, Балто-Чорноморський союз,

– припустив Клочок.

Військові яких країн можуть долучитися до миротворчої місії?

Видання The Economist повідомило, що США хочуть долучити до миротворчої місії військових з Бразилії та Китаю. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що до миротворчій місії дійсно можуть долучитися не лише війська НАТО.

Він наголосив, що варто розуміти й те, що на цю місію має погодитись Росія. Якщо вона не дасть згоди, тоді її, зі слів Клочка, не буде.

"Відновлення контактів по лінії Мінськ – Вашингтон може свідчити про те, що і білоруські війська можуть бути залучені до миротворчої місії. Найголовніше – розуміти, де буде розташований миротворчий контингент, які функції виконуватиме", – озвучив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" звернув увагу на те, що в західній пресі пишуть, що миротворці будуть розташовані подалі від лінії фронту, але тоді це ставить під сумнів їх ефективність. Клочок та його колеги виказували ідею, щоб з одного боку стояли європейські війська, з іншого – китайські, бразильські.

Тоді не буде стрілянини. Такі місії мають бути спільними. Можливо, Європою буде створений новий контингент, але, я думаю, що це треба робити на базі ООН, погоджувати цю місію, бо її потрібно фінансувати, країни мають сплачувати рівні частки,

– зазначив Клочок.

Формування та введення миротворчого контингенту – це не швидкий процес, але, беручи до уваги завзятість Трампа, на думку Клочка, його можна організувати швидко, за декілька місяців.