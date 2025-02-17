Окрім цього, відкритим залишається питання забезпечення безпеки морських коридорів. Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що для виконання місії знадобляться також системи ППО, авіація і не тільки.

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Що необхідно вирішити перед введенням миротворчої місії

Основними умовами введення миротворців є згода як України, так і Росії. Без цього будь-яка миротворча місія може бути сприйнята як союзник України у війні з Росією. Це для багатьох європейських країн неприпустимо, оскільки може спричинити прямий конфлікт із Росією.

Ключовим фактором є позиція Росії. Країна-агресорка повинна погодитися не атакувати миротворців, які будуть гарантами припинення вогню.

Їхні завдання можуть включати моніторинг, що не вимагатиме великої кількості військ. Однак для створення демілітаризованої зони вздовж фронту довжиною 1200 кілометрів необхідно значно більше сил.

Це зовсім не корейський випадок, це зовсім інші масштаби,

– зазначив Самусь.

Окрім сухопутних військ, для ефективного виконання місії знадобляться також системи протиповітряної оборони, авіація та морські сили, зважаючи на ситуацію в Чорному морі.

Важливо! Ексрадник з національної безпеки Великої Британії Пітер Рікеттс висловив стурбованість щодо ймовірної участі британських військових у бойових діях в Україні в рамках миротворчих сил.

Відкритим також залишається питання, хто відповідатиме за безпеку морських коридорів, зокрема тих, які забезпечують експорт з Одеси.

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Які діяти у разі порушення Росією режиму припинення вогню

Війна між Росією та Україною триває вже понад 3 роки. За словами заступника директора Центру досліджень армії, Росія наразі не здатна досягти перемоги військовим шляхом.

Є велика ймовірність, що введення миротворчих сил може спричинити ескалацію конфлікту, якщо Росія не сприйматиме ці сили як нейтральні, а бачитиме їх як частину боротьби проти себе.

Якщо росіяни порушують режим припинення вогню, вони відразу мають отримувати якісь санкції, має бути реакція,

– підкреслив Михайло Самусь.

Важливу роль відіграватимуть Сполучені Штати, які повинні не лише домовлятися з Росією про припинення вогню, а й контролювати дотримання цих умов.