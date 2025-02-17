Він дав інтерв'ю на фоні заяви прем'єр-міністра Кіра Стармера про готовність направити війська до України, якщо цього вимагатиме мирна угода. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

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Яку роль відіграватиме в Україні британський миротворчий контингент

Рікеттс застеріг, що потрібно "дуже чітко" визначити, яку роль відіграватимуть британські війська та що станеться, якщо угода про припинення вогню буде порушена.

Особисто я насторожено ставлюся до терміну миротворчість. Раніше він означав розміщення ваших військ між двома потенційними супротивниками і, якщо необхідно, готовність воювати за збереження миру. Це може означати, що британські солдати воюють з росіянами,

– зазначив він.

Він також зазначив, що Росія навряд чи погодиться на миротворчий контингент, що складатиметься виключно з союзників України, і може вимагати залучення власних партнерів, таких як Китай чи Іран.

На його думку, більш прийнятним варіантом була б стабілізаційна місія європейських військ в Україні, але без розміщення безпосередньо на лінії фронту. Це, на його переконання, стало б сильним сигналом підтримки Києва.

"Давайте дуже чітко уточнимо, для чого вони (миротворчі сили, – Sky News), і де вони будуть розгорнуті, і що станеться, якщо припинення вогню було порушено", – додав він.