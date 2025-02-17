Он дал интервью на фоне заявления премьер-министра Кира Стармера о готовности направить войска в Украину, если этого потребует мирное соглашение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

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Какую роль будет играть в Украине британский миротворческий контингент

Рикеттс предостерег, что нужно "очень четко" определить, какую роль будут играть британские войска и что произойдет, если соглашение о прекращении огня будет нарушено.

Лично я настороженно отношусь к термину миротворчество. Раньше он означал размещение ваших войск между двумя потенциальными противниками и, если необходимо, готовность воевать за сохранение мира. Это может означать, что британские солдаты воюют с русскими,

– отметил он.

Он также отметил, что Россия вряд ли согласится на миротворческий контингент, состоящий исключительно из союзников Украины, и может требовать привлечения собственных партнеров, таких как Китай или Иран.

По его мнению, более приемлемым вариантом была бы стабилизационная миссия европейских войск в Украине, но без размещения непосредственно на линии фронта. Это, по его убеждению, стало бы сильным сигналом поддержки Киева.

"Давайте очень четко уточним, для чего они (миротворческие силы, – Sky News), и где они будут развернуты, и что произойдет, если прекращение огня было нарушено", – добавил он.