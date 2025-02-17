Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку премьер-министра Великобритании Кира Стармера для The Telegraph.

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Что Стармер думает о роли Британии в окончании войны

Премьер Кир Стармер убежден, что Европа столкнулась с уникальным моментом для коллективной безопасности континента.

"Обеспечение прочного мира в Украине, который защищает ее суверенитет на длительный срок, имеет важное значение, если мы хотим сдержать Путина от дальнейшей агрессии в будущем", – указывает политик.

Как отмечает Стармер, чтобы достичь мира Европа и США должны работать вместе – и премьер верит, что Великобритания может сыграть в этом уникальную роль.

Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины... Это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо,

– пишет Стармер.

Британский политик отмечает, что чувствует ответственность, связанную с потенциальным вредом военнослужащим его страны. Но он убежден, что любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины помогает гарантировать безопасность европейского континента.

Кир Стармер акцентирует, что конец этой войны, когда он наступит, не может просто стать временной паузой перед тем, как Путин снова нападет.

Отметим, The Guardian писало, что Кир Стармер присоединится к экстренному "европейскому саммиту", который созывает Макрон, после этого отвезёт сообщение из Парижа в Вашингтон, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.