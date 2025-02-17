Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера для The Telegraph.

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Що Стармер думає про роль Британії у закінченні війни

Прем'єр Кір Стармер переконаний, що Європа стикнулася з унікальним моментом для колективної безпеки континенту.

"Забезпечення міцного миру в Україні, який захищає її суверенітет на тривалий термін, має важливе значення, якщо ми хочемо стримати Путіна від подальшої агресії в майбутньому", – вказує політик.

Як зазначає Стармер, аби досягти миру Європа та США мають працювати разом – і прем'єр вірить, що Велика Британія може відіграти у цьому унікальну роль.

Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України… Це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки для України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно,

– пише Стармер.

Британський політик зазначає, що відчуває відповідальність, пов’язану з потенційною шкодою військовослужбовцям його країни. Але він переконаний, що будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку європейського континенту.

Кір Стармер акцентує, що кінець цієї війни, коли він настане, не може просто стати тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе.

Зазначимо, The Guardian писало, що Кір Стармер приєднається до екстреного "європейського саміту", який скликає Макрон, після цього відвезе повідомлення з Парижа до Вашингтона, де він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.