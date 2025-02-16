В британском правительстве подтвердили в субботу, 16 февраля, что проинформированы о запланированном саммите. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какие намерения у Стармера

Издание, ссылаясь на официальных лиц Великобритании, сообщило, что Кир Стермер примет участие в саммите во Франции и после этого отвезет сообщение из Парижа в Вашингтон, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

По данным источников The Guardian, среди приглашенных Эманнуэлем Макроном на встречу в Париж будут генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, а также лидеры Германии, Италии, Великобритании и Польши.

Для нашей национальной безопасности это момент, который выпадает раз в поколение, когда мы сталкиваемся с реальностью современного мира и угрозой со стороны России. Очевидно, что Европа должна играть большую роль в НАТО, поскольку мы работаем с США над обеспечением будущего Украины и противодействием угрозе со стороны России,

– подчеркивал британский премьер.

Он говорил, что Великобритания будет работать над тем, чтобы обеспечить единство Соединенных Штатов и Европы.

Напомним, накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже. По словам двух чиновников ЕС, встреча состоится в понедельник, 17 февраля.