Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Что известно о "европейском саммите" в Париже
Так, Радослав Сикорский заявил, что на "европейском" саммите обсудят вызовы, которые ставит перед континентом президент США Дональд Трамп.
У президента Трампа есть метод работы, который россияне называют разведка боем: ты нажимаешь и видишь, что происходит, а потом меняешь свою позицию... И мы должны ответить,
– сказал польский министр.
Остается непонятным, примут ли участие во встрече все лидеры ЕС или только меньшая группа стран, и будут ли приглашены другие европейские лидеры, такие как премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Позже Сикорский в соцсетях отметил, что на анонсированный саммит прибудет премьер Дональд Туск. "Мы должны продемонстрировать нашу силу и единство", – написал министр.
К слову, в Мюнхене Владимир Зеленский рассказал, что Украина работает над тем, чтобы провести большой саммит в Киеве к 3-й годовщине российского вторжения 24 февраля 2025 года. Речь идет о приглашении всех европейских лидеров и других союзников.