Зеленский также выразил обеспокоенность относительно того, что Европу выбрасывают из переговорного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Мы продвигаемся, – Зеленский оценил работу с командой Трампа по прекращению войны

Кто будет приглашен за саммит в Киеве 24 февраля

Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы провести большой саммит в Киеве к 3-й годовщине российского вторжения 24 февраля 2025 года.

Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность – от Испании до Финляндии. От Великобритании до Польши. От Вашингтона до Токио,

– заявил президент.

Эта встреча призвана определить следующие шаги союзников и коллективную политику по мирному урегулированию с Россией.

Зеленский заявлял, что готов к переговорам с Россией, но союзники должны представить совместный план, который бы предусматривал соблюдение интересов Киева и Европы в этих переговорах.

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки, они будут просто слабыми. Но Америка не даст гарантий, если собственные гарантии Европы не будут сильными. Я также не буду исключать членства Украины в НАТО с повестки дня", – сказал в своей речи Зеленский.