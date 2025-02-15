Зеленський також висловив занепокоєння щодо того, що Європу викидають з перемовного процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Хто буде запрошений за саміт у Києві 24 лютого

Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб провести великий саміт у Києві до 3-ї річниці російського вторгнення 24 лютого 2025 року.

Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку – від Іспанії до Фінляндії. Від Великої Британії до Польщі. Від Вашингтона до Токіо,

– заявив президент.

Ця зустріч покликана окреслити наступні кроки союзників та колективну політику щодо мирного врегулювання з Росією.

Зеленський заявляв, що готовий до переговорів з Росією, але союзники мають представити спільний план, який би передбачав дотримання інтересів Києва та Європи у цих переговорах.

"Я не вірю в гарантії безпеки без Америки, вони будуть просто слабкими. Але Америка не дасть гарантій, якщо власні гарантії Європи не будуть сильними. Я також не виключатиму членства України в НАТО з порядку денного", – сказав у своїй промові Зеленський.