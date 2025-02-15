Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що відомо про "європейський саміт" у Парижі

Так, Радослав Сікорський заявив, що на "європейському" саміті обговорять виклики, які ставить перед континентом президент США Дональд Трамп.

У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають розвідка боєм: ти натискаєш і бачиш, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію... І ми повинні відповісти,

– сказав польський міністр.