Про це він сказав під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, перебуваючи в Абу-Дабі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Збройні сили Європи можна створити в Україні

Я вважаю, що ми дуже сильно просунулись в питанні контингенту (розміщення іноземного військового контингенту – ред.). Є країни, які скептики, але я бачу, що питання контингенту, питання європейської армії в цілому може мати такий перший крок… – це коли є українська армія та є Збройні сили Європи на території України,

– зазначив Зеленський.

За його словами, присутність іноземних військ на території України "є платформою для майбутнього створення Збройних сил Європи – такої армії, яка в небі, на воді, на суші… буде спроможна завдавати відповідь у разі неспровокованої війни Росії".

"І я вважаю, що сьогодні є живий майданчик, не паперові домовленості, не розмови… а конкретне. Я кажу про конкретний приклад. Ми можемо створити платформу із сильних країн, тільки тих, хто хоче", – підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що гарантії безпеки мають бути не лише декларативними, а забезпеченими реальними засобами оборони — системами ППО, літаками та кораблями. Президент додав, що для старту ініціативи достатньо вже зроблених заяв лідерів Франції, Швеції та Великої Британії про готовність направити війська.

"Європа повинна стати сильнішою. Тому я і казав про Збройні сили Європи. Я розумію, що, можливо, поки що не всім зрозуміла структура, але над цим потрібно працювати. Структура повинна базуватись на тому, що найбільша армія, яка є, це армія України. ... При цьому армія України є складовою армії Європи, бо ви будете фінансувати не тільки Україну, а фінансувати таким чином всю безпеку для Європи. Мені здається це логічним і важливим", – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що ініціатива жодним чином не є альтернативою чи заміною НАТО.

Ніхто не претендує та ніхто не виключає НАТО. НАТО – найважливіший безпековий союз. Ми хочемо там бути.., але ми повинні діяти сьогодні та дивитися на це сьогодні,

– каже Зеленський.

Президент каже, що має на увазі саме союз армій Європи, "які б захищали всю Європу".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Мюнхені закликав до створення Збройних сил Європи, наголошуючи на необхідності європейської самодостатності у забезпеченні своєї безпеки.