Деякі країни готові прийняти таке рішення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського журналістам на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого.

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Україні потрібна армія чисельністю понад мільйон військових

Президент не став уточнювати, які саме країни готові відправити миротворчі війська в Україну.

Я не можу сказати за ці країни. Я не буду їх називати, тому що це внутрішнє спілкування лідера зі своїм суспільством. Це внутрішнє рішення тієї чи іншої країни. Але є позивне розуміння і готовність допомагати Україні,

– сказав Зеленський.

Він додав, якщо Україна побачить, що миротворчий контингент – дійсно одна зі складових гарантій безпеки, то ці країни будуть готові відправити до нас свої війська.

При цьому український президент наголосив, що Україні потрібна армія, яка зможе захистити нас від повторного російського наступу у майбутньому, а це понад мільйон військових.

"Європейські лідери пішли думати, я думаю, ми проведемо кілька консультацій. Тут питання велике – грошей та можливостей. Бо це великі гроші", – додав Зеленський.

До слова, у західних ЗМІ стверджують, що деякі європейські країни дійсно готуються до відправлення миротворчих сил після закінчення війни. Європа, схоже, стурбована тим, що США матимуть інші пріоритети щодо зовнішньої безпеки.