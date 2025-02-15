Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Ініціативу стосовно розміщення військового контингенту в Україні для забезпечення майбутнього миру очолюють Франція та Велика Британія.

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Які деталі про план відомі

Видання повідомляє, що у Європі зростає стурбованість стосовно того, що пріоритети безпеки США зміщують фокус з питання війни в Україні, тому частина країн таємно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти забезпечити будь-яке майбутнє мирне врегулювання з Росією.

Велика Британія та Франція знаходяться в авангарді зусиль, хоча подробиць мало. Країни, які беруть участь у дискусіях, не бажають подавати руку і надавати президенту Росії Владіміру Путіну перевагу, якщо він погодиться вести переговори про припинення війни,

– ідеться у матеріалі.

AP, посилаючись на низку заяв Володимира Зеленського стверджує, що Київ потребує гарантій безпеки. Згідно з оприлюдненою інформацією, найкращим варіантом для цього було б членство України в НАТО, яке неодноразово обіцяли, проте США відхилили таку пропозицію.

"Я не буду вдаватися в конкретні можливості, але я визнаю, що якщо буде мир, то для України повинні бути певні гарантії безпеки, і Велика Британія зіграє в цьому свою роль", – заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 13 лютого.

Зазначається, що у Європі почали вивчати, які сили можуть знадобитися для цього, на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Владіміром Путіним без залучення ЄС та України до цього питання.

Що про це думають у Європі

Як повідомляє видання, у грудні група лідерів та міністрів з Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі зустрілася із Володимиром Зеленським у резиденції Генсека НАТО Марка Рютте у Брюсселі. Також були присутні високопосадовці Євросоюзу.

Ключовою темою дискусії, за даними AP, була ідея президента Франції Еммануеля Макрона стосовно розміщення військ на території України, оприлюднена на початку 2024 року. Втім, тоді ця пропозиція зазнала критики, зокрема з боку лідерів Німеччини та Польщі.

"Італія має конституційні обмеження на використання своїх військ. Нідерланди потребуватимуть зеленого світла від свого парламенту, як і Німеччина, чия позиція може змінитися після виборів 23 лютого, які передбачатимуть формування нового уряду. Польща обережна, враховуючи тривалу ворожнечу з Україною, яка походить від Другої світової війни", – пишуть журналісти.

Міністр оборони Естонії Ханно Певклур у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що "критично важливо" зрозуміти, як виглядатиме лінія зіткнення в Україні, перш ніж братися до плану. За його словами, якщо Росія й Україна скоротять свої сили, то "для Європи не проблема бути там".

Який контингент можуть відправити в Україну

Те, як можуть виглядати сили й хто візьме участь, залежатиме від умов будь-якого мирного врегулювання та багато іншого. Водночас експерти та офіційні особи попереджають, що європейці мають розгорнути надійний і значний контингент, а не команду миротворців, на кшталт "блакитних касок" ООН.

Колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес вважає, що це має бути реальна сила, аби росіяни знали, що якщо вони колись її захочуть випробувати, то "будуть розчавлені". Втім, саме характер мирної угоди, визначить розмір та місце розташування європейського контингенту.

Зеленський наполягав на чисельності щонайменше 100 – 150 тисяч військовослужбовців. У повідомленнях ЗМІ висловлювалися припущення про чисельність 30 – 40 тисяч осіб. Дипломати та офіційні особи не підтвердили жодну з цих цифр. Україна також хоче підтримки з повітря, а не лише наземних військ,

– нагадують у статті.

Міністр оборони США Піт Гегсет вже висунув умови, на яких США могли б погодитися на це, зазначивши, що будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами, які мають бути розгорнуті у межах "ненатівської місії".

За його словами, будь-які європейські союзники, які беруть участь, не отримають вигоди від гарантій колективної безпеки НАТО, якщо на них нападуть. Також він заперечив можливість введення саме американських військ на територію України.