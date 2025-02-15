Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Инициативу по размещению военного контингента в Украине для обеспечения будущего мира возглавляют Франция и Великобритания.

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Какие детали о плане известны

Издание сообщает, что в Европе растет обеспокоенность относительно того, что приоритеты безопасности США смещают фокус по вопросу войны в Украине, поэтому часть стран тайно работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное урегулирование с Россией.

Великобритания и Франция находятся в авангарде усилий, хотя подробностей мало. Страны, которые участвуют в дискуссиях, не желают подавать руку и предоставлять президенту России Владимиру Путину преимущество, если он согласится вести переговоры о прекращении войны,

– говорится в материале.

AP, ссылаясь на ряд заявлений Владимира Зеленского утверждает, что Киев нуждается в гарантиях безопасности. Согласно обнародованной информации, лучшим вариантом для этого было бы членство Украины в НАТО, которое неоднократно обещали, однако США отклонили такое предложение.

"Я не буду вдаваться в конкретные возможности, но я признаю, что если будет мир, то для Украины должны быть определенные гарантии безопасности, и Великобритания сыграет в этом свою роль", – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 13 февраля.

Отмечается, что в Европе начали изучать, какие силы могут понадобиться для этого, на фоне беспокойства, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным без привлечения ЕС и Украины к этому вопросу.

Что об этом думают в Европе

Как сообщает издание, в декабре группа лидеров и министров из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши встретилась с Владимиром Зеленским в резиденции Генсека НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Также присутствовали высокопоставленные чиновники Евросоюза.

Ключевой темой дискуссии, по данным AP, была идея президента Франции Эммануэля Макрона относительно размещения войск на территории Украины, обнародованная в начале 2024 года. Впрочем, тогда это предложение подверглось критике, в частности со стороны лидеров Германии и Польши.

"Италия имеет конституционные ограничения на использование своих войск. Нидерланды потребуют зеленого света от своего парламента, как и Германия, чья позиция может измениться после выборов 23 февраля, которые будут предусматривать формирование нового правительства. Польша осторожна, учитывая длительную вражду с Украиной, которая происходит от Второй мировой войны", – пишут журналисты.

Министр обороны Эстонии Ханно Певклур в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "критически важно" понять, как будет выглядеть линия соприкосновения в Украине, прежде чем приступать к плану. По его словам, если Россия и Украина сократят свои силы, то "для Европы не проблема быть там".

Какой контингент могут отправить в Украину

То, как могут выглядеть силы и кто примет участие, будет зависеть от условий любого мирного урегулирования и многое другое. В то же время эксперты и официальные лица предупреждают, что европейцы должны развернуть надежный и значительный контингент, а не команду миротворцев, вроде "голубых касок" ООН.

Бывший командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес считает, что это должна быть реальная сила, чтобы россияне знали, что если они когда-то ее захотят испытать, то "будут раздавлены". Впрочем, именно характер мирного соглашения, определит размер и местоположение европейского контингента.

Зеленский настаивал на численности не менее 100 – 150 тысяч военнослужащих. В сообщениях СМИ высказывались предположения о численности 30 – 40 тысяч человек. Дипломаты и официальные лица не подтвердили ни одну из этих цифр. Украина также хочет поддержки с воздуха, а не только наземных войск,

– напоминают в статье.

Министр обороны США Пит Гегсет уже выдвинул условия, на которых США могли бы согласиться на это, отметив, что любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками, которые должны быть развернуты в рамках "ненатовской миссии".

По его словам, любые европейские союзники, которые участвуют, не получат выгоды от гарантий коллективной безопасности НАТО, если на них нападут. Также он отрицает возможность введения именно американских войск на территорию Украины.