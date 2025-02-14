Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон. Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что американские войска не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине.

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Введет ли Швеция войска в Украину

Как отметил Йонсон, пока рано говорить о введении войск. Для начала важно увидеть, как именно будет функционировать миротворческая миссия в Украине. Тогда уже можно будет о чем-то говорить.

Сначала нужно увидеть на бумаге, что будет предусматривать миротворческая миссия в Украине. И какой будет ее модель,

– отметил министр обороны Швеции.

Сейчас Европа сфокусирована на том, чтобы предоставить Украине максимальное количество военной помощи и другой поддержки. Это позволит нашему государству сформировать сильную позицию, с которой можно будет пойти на переговоры.

Добавим, по данным издания Welt, европейские страны рассматривают возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Но пока они могли бы отправить только 25 тысяч военных. Президент Владимир Зеленский заявил, что для эффективной работы такой миссии нужно примерно 110 тысяч миротворцев.