Про це 24 Каналу розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що американські війська не будуть брати участь у миротворчій місії в Україні.

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Чи введе Швеція війська до України

Як наголосив Йонсон, поки рано говорити про введення військ. Для початку важливо побачити, як саме функціонуватиме миротворча місія в Україні. Тоді вже можна буде про щось говорити.

Спершу потрібно побачити на папері, що передбачатиме миротворча місія в Україні. І якою буде її модель,

– зазначив міністр оборони Швеції.

Наразі Європа сфокусована на тому, аби надати Україні максимальну кількість військової допомоги та іншої підтримки. Це дозволить нашій державі сформувати сильну позицію, з якою можна буде піти на переговори.

Додамо, за даними видання Welt, європейські країни розглядають можливість участі в миротворчій місії в Україні. Але наразі вони могли б відправити лише 25 тисяч військових. Президент Володимир Зеленський заявив, що для ефективної роботи такої місії потрібно приблизно 110 тисяч миротворців.