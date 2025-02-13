Окрім цього, Умєров відреагував на заяву Піта Гегсета про те, що гарантії безпеки мають бути підтримані європейськими та неєвропейськими силами, але не в рамках місій НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що заявив Умєров про розміщення миротворчого контингенту

За словами міністра оборони, декілька місяців українські партнери працюють над ідеєю розміщення іноземного військового контингенту на території України.

Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю, вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється, формати обговорюються. Сподіваюся, незабаром ви будете чути результати й по цьому треку,

– заявив Умєров.

На початку лютого президент Зеленський також заявив, що миротворча місія в Україні вже набуває форми. Однак, на його думку, ще зарано говорити про втілення цієї ідеї в реальність. Він також зазначив, що розміщення такої місії в Україні може стати частиною гарантії безпеки, але цього недостатньо.