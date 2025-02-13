Кроме этого, Умеров отреагировал на заявление Пита Гегсета о том, что гарантии безопасности должны быть поддержаны европейскими и неевропейскими силами, но не в рамках миссий НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что заявил Умеров о размещении миротворческого контингента

По словам министра обороны, несколько месяцев украинские партнеры работают над идеей размещения иностранного военного контингента на территории Украины.

Уже несколько месяцев наши партнеры работают над этой идеей, она воспринимается очень положительно. Модальность обсуждается, форматы обсуждаются. Надеюсь, скоро вы будете слышать результаты и по этому треку,

– заявил Умеров.

В начале февраля президент Зеленский также заявил, что миротворческая миссия в Украине уже приобретает форму. Однако, по его мнению, еще рано говорить о воплощении этой идеи в реальность. Он также отметил, что размещение такой миссии в Украине может стать частью гарантии безопасности, но этого недостаточно.