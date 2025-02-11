Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью The Guardian.

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Сколько европейских военных стоило бы разместить в Украине

Президент США Дональд Трамп делал заявление, что хотя он хочет заключить соглашение о прекращении войны России против Украины, именно Европа должна отвечать за сохранение мира в регионе.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею по размещению европейских миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине в какой-то момент после подписания соглашения о прекращении огня.

Владимир Зеленский сказал, что такая миссия будет работать только при условии ее масштабного развертывания.

Когда речь идет об идее Эммануэля (относительно миротворцев в Украине – 24 Канал), если это часть гарантии безопасности, то да, если будет 100 – 150 тысяч европейских войск, тогда да. Но даже тогда мы не достигли бы такого же уровня войск (по количеству – 24 Канал), как российская армия, которая противостоит нам,

– сказал глава государства.

В то же время украинский президент предостерег, что любая более мягкая миротворческая миссия вряд ли сработает, если не будет гарантий, что она потенциально сможет противостоять России, если Москва решит возобновить военные действия.

"Я скажу откровенно, я не думаю, что миротворцы ООН или что-то подобное когда-то действительно помогало кому-то в истории. Сегодня мы не можем реально поддержать эту идею. Мы за миротворческий контингент, если это является частью гарантии безопасности, и я бы еще раз подчеркнул, что без Америки это невозможно", – добавил Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский ранее заявлял, что размещение иностранного контингента в Украине может стать эффективным инструментом для принуждения России к миру. Президент выразил надежду, что эту идею все же удастся воплотить в жизнь.