Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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Зеленский напомнил об идее иностранного контингента в Украине

Владимир Зеленский отметил, что в прошлом году Франция выдвинула идею развернуть контингент партнеров в Украине. Президент подчеркнул, что эта инициатива может приблизить мир в нашем государстве.

"Мы все понимаем, по состоянию на сегодня, цели Путина остаются неизменными, и он хочет полностью уничтожить Украину и сломать всех нас и вас (страны-партнеров – 24 Канал) также", – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что именно поэтому цель украинской стороны – найти так много инструментов как возможно, чтобы заставить Россию к миру.

Я считаю, что такое размещение контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем более практичными в том, чтобы сделать это возможным,

– подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, уже были сигналы о размещении иностранного контингента в Украине от некоторых наших партнеров, в частности от Соединенного Королевства. Президент сказал, что мир должен быть храбрым и должен предлагать действительно сильные инструменты давления на врага по миру.

К слову, Владимир Зеленский во время "Рамштайна" заявил, что делает все возможное, чтобы завершить войну в 2025 году с достоинством для Украины и Европы. По словам президента, завершения войны – это общая цель всех партнеров Украины.