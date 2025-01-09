Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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Зеленський нагадав про ідею іноземного контингенту в Україні

Володимир Зеленський зазначив, що минулого року Франція висунула ідею розгорнути контингент партнерів в Україні. Президент підкреслив, що ця ініціатива може наблизити мир в нашій державі.

"Ми всі розуміємо, станом на сьогодні, цілі Путіна залишаються незмінними, і він хоче повністю знищити Україну та зламати всіх нас і вас (країни-партнерів – 24 Канал) також", – наголосив глава держави.

Він також зауважив, що саме тому мета української сторони – знайти так багато інструментів як можливо, щоби змусити Росію до миру.

Я вважаю, що таке розміщення контингентів партнерів є одним з найкращих інструментів. Будьмо більш практичними у тому, щоб зробити це можливим,

– підкреслив Зеленський.

За словами Зеленського, вже були сигнали щодо розміщення іноземного контингенту в Україні від деяких наших партнерів, зокрема від Сполученого Королівства. Президент сказав, що світ повинен бути хоробрим і має пропонувати справді сильні інструменти тиску на ворога щодо миру.

До слова, Володимир Зеленський під час "Рамштайну" заявив, що робить все можливе, щоб завершити війну у 2025 році з гідністю для України та Європи. За словами президента, завершення війни – це спільна мета усіх партнерів України.