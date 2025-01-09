Они станут основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Утвержден план поддержки Украины до 2027 года

Сейчас главная задача – сбалансировать срочные потребности ВСУ во время войны с долгосрочными целями развития армии.

"Мы также работаем над тем, чтобы наши Вооруженные Силы были полностью совместимы с силами Альянса", – добавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На заседании "Рамштайна" были определены основные направления работы на ближайшие несколько лет:

обеспечение военной помощи,

организация закупок,

привлечение инвестиций,

поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.

Эти дорожные карты – это общий результат работы Украины и партнеров. 34 страны-участницы уже стали частью этих коалиций. Это также важный сигнал украинской оборонной промышленности: спрос на вооружение и технику есть, и он очень высок. Благодарю всех партнеров, которые поддерживают Украину. Это пример подлинного международного единства, которое помогает нам выстоять и победить,

– сказал Рустем Умеров.

В минобороны США добавили, что утвержденные дорожные карты будут постоянно усовершенствоваться и интегрироваться.

"Данные дорожные карты являются существенным шагом вперед в поддержке Украины нашими странами, информируют о продолжении работы коалиций возможностей, а также посылают важный сигнал спроса оборонной промышленности. Учитывая эти цели относительно возможности до 2027 года, наши страны планируют тесно сотрудничать с Украиной…", – добавили в американском минобороны.

Напомним, что на заседании Контактной группы США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации Байдена на 500 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные ракеты для ПВО, боеприпасы и снаряды класса "воздух-земля".