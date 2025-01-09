Последний раз встречу такого формата организовывали еще в конце сентября. Сообщается, что основными темами 25-го собрания являются потребность в ПВО и работа украинских оборонных коалиций. Обо всем, что нужно знать о новом "Рамштайн", информирует 24 Канал.

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Что нужно знать перед тем, как "Рамштайн" стартовал

Так, по состоянию на вечер 8 января министр обороны Украины Умеров уже в Германии и начал первые встречи. В четверг, 9 января, ожидается прибытие Владимира Зеленского. У него запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих

Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу ПВО, дать Украине возможность как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию,

– акцентировал он.

Также на "Рамштайн" будут обсуждать, как украинские оборонные коалиции продолжат работать в 2025 году.

В Пентагоне ранее сообщали, что цель нынешнего заседания – разработка дорожной карты для укрепления обороноспособности Украины, которая позволит создать сдерживающие силы до 2027 года.

Администрация Байдена объявит о последней помощи Украине

На новом "Рамштайне" администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о своем финальном пакете военной помощи для Украины. Его стоимость, предварительно, составит 500 миллионов долларов. В то же время еще около 3,8 миллиарда долларов, выделенных на программу помощи PDA, остаются неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена. Они перейдут в распоряжение администрации нового президента – то есть Трампа.

Польша ожидает, что это будет последний "Рамштайн"

Интересно, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш убежден, что 25-я встреча "Рамштайн" будет последней в таком формате. По его мнению, новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности.

"Я считаю, что НАТО должно взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясенке", – сказал Косиняк-Камыш.