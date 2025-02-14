За словами глави держави, військові вже розробили мапу розміщення іноземного військового контингенту, але вона не є публічною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону, який транслює спілкування Зеленського з пресою в Мюнхені.

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Що Зеленський заявив про миротворчий контингент

Президент заявив, що Україна розуміє, скільки іноземного військового контингенту їй може знадобитися.

Якщо дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо в якій кількості й де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, із Союзниками і якщо будуть відповіді від них конкретні, так є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після цього ми будемо готові "говорити з русскіми",

– каже Зеленський.

Він підкреслив, що така розмова може відбутися лише у випадку "об'єднаного розуміння".