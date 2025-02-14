По словам главы государства, военные уже разработали карту размещения иностранного военного контингента, но она не является публичной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона, который транслирует общение Зеленского с прессой в Мюнхене.
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Что Зеленский заявил о миротворческом контингенте
Президент заявил, что Украина понимает, сколько иностранного военного контингента ей может понадобиться.
Если действительно серьезный контингент, то мы понимаем в каком количестве и где он должен быть. Мы готовы к любым разговорам с Америкой, с Союзниками и если будут ответы от них конкретные, так есть конкретные запросы от нас, и общее понимание опасного Путина, то после этого мы будем готовы "говорить с русскими",
– говорит Зеленский.
Он подчеркнул, что такой разговор может состояться только в случае "объединенного понимания".