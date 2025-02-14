Для ефективної миротворчої місії потрібно близько 120 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

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Скільки миротворців може дати Європа

Європейські країни розглядають можливість участі у потенційній миротворчій місії в Україні, однак наразі здатні забезпечити лише до 25 тисяч військовослужбовців. Водночас, за оцінками військових експертів, для ефективного виконання такої місії необхідно щонайменше 120 тисяч солдатів.

У НАТО існують сумніви щодо здатності європейських країн самостійно сформувати достатній контингент.

Європейці не можуть покладатися на те, що можливі коаліційні війська, наприклад, з Бангладеш, Індії чи Ефіопії, не втечуть, коли ситуація стане серйозною,

– сказав виданню генерал з однієї з країн НАТО.

Джерела Welt серед військових вказують, що "нижня межа" чисельності миротворчих сил повинна бути близько 120 тисяч солдатів. Оскільки війська мають ротуватися, одночасно буде розгорнуто близько 40 тисяч військових.

Також не визначено, які повноваження матимуть миротворці. Деякі військові експерти наголошують, що місія не матиме сенсу без дозволу на застосування важкого озброєння у разі загрози.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в України є мапа для розміщення миротворців, однак її публічно не демонстрували. Вона передбачає залучення 110 тисяч миротворців.