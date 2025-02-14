Для эффективной миротворческой миссии нужно около 120 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Сколько миротворцев может дать Европа

Европейские страны рассматривают возможность участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине, однако пока способны обеспечить лишь до 25 тысяч военнослужащих. В то же время, по оценкам военных экспертов, для эффективного выполнения такой миссии необходимо не менее 120 тысяч солдат.

В НАТО сомневаются в способности европейских стран самостоятельно сформировать достаточный контингент.

Европейцы не могут полагаться на то, что возможные коалиционные войска, например, из Бангладеш, Индии или Эфиопии, не убегут, когда ситуация станет серьезной,

– сказал изданию генерал из одной из стран НАТО.

Источники Welt среди военных указывают, что "нижний предел" численности миротворческих сил должен быть около 120 тысяч солдат. Поскольку войска должны ротироваться, одновременно будет развернуто около 40 тысяч военных.

Также не определено, какие полномочия будут иметь миротворцы. Некоторые военные эксперты отмечают, что миссия не будет иметь смысла без разрешения на применение тяжелого вооружения в случае угрозы.

Напомним, Зеленский заявил, что в Украине есть карта для размещения миротворцев, однако ее публично не демонстрировали. Она предусматривает привлечение 110 тысяч миротворцев.