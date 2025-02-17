Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Зеленский встретится с Эрдоганом

Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре – самолет с президентом и его делегацией приземлился в 21:08. В аэропорту главу государства встречали официальные лица.

Во вторник, 18 февраля, у Зеленского запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе в Анкаре.

Этот визит состоялся в тот момент, когда возможные шаги к переговорам или соглашению о прекращении российско-украинской войны становятся заголовками газет во всем мире.

– написали в Anadolu.

Турецкие официальные лица ранее уже предлагали помощь в достижении мирного урегулирования, поскольку страна поддерживает отношения как с Москвой, так и с Киевом.