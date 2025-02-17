Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна в соцсети Х.

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Что известно о встрече Эрдогана и Зеленского

Фахреттин Алтун отметил, что во вторник, 18 февраля, в Президентском дворце в Анкаре состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который по приглашению турецкого лидера посетит нашу страну с официальным визитом.

Во время встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами,

– рассказал представитель Эрдогана.

Во время визита, по словам чиновника, также состоится обмен мнениями относительно последних событий с войной в Украине и других региональных и глобальных вопросов.

Также информацию о визите Зеленского в Турцию 18 февраля подтвердил источник в Офисе Президента журналистам Суспильного. По словам собеседника, это будет официальный визит, в ходе которого запланированы различные мероприятия.

К слову, ранее Реджеп Эрдоган выразил надежду, что в 2025 году начнётся "новая эра" для стран "к северу от Турции". Турецкий глава также сказал, что приоритетом Анкары остается положить конец войне между Россией и Украиной со справедливым миром.