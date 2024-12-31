На фоне слухов о скором завершении горячей войны у Путина заявили, что пока нет никаких предпосылок для этого, передает 24 Канал со ссылкой на TRT Haber.
Смотрите также "Путин получил по морде – и молчит": что четко демонстрируют действия Эрдогана в отношении Кремля
В Анкаре ожидают мир
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение по случаю Нового года.
В нем он затронул тему войны в Украине. Политик выразил надежду, что в 2025 году на севере от Турции начнется "новая эра".
Нашим приоритетом остается положить конец войне между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями с Черного моря, справедливым миром,
– подчеркнул Эрдоган.
Ранее Эрдоган предлагал Зеленскому быть посредником в мирных переговорах с Россией.
К слову, в Институте изучения войны указали на отсутствие какого-либо желания России договариваться о мире. В частности, эксперты обратили внимание на заявления главы МИД Сергея Лаврова. Тот в интервью пропагандистам сказал, что начало переговоров невозможно, пока Украина не отказаться от намерений вернуть границы 1991 года.
В ISW считают, что Кремль умышленно пытается навязать Украине нереалистичные требования, которые нарушают международное право, чтобы сорвать добросовестные переговоры.