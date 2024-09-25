Тайип Эрдоган предложил президенту Украины стать посредником в переговорах с россиянами во время их встречи в США, сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

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Как прошла встреча Зеленского и Эрдогана

Во время встречи лидеры Украины и Турции обсудили двусторонние отношения между странами, российско-украинскую войну, мирные усилия, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в прекращение войны путем диалога, сохраняя территориальную целостность и суверенитет Украины. Он также заверил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения этой цели.

Кроме этого, Эрдоган сказал, что его страна готова предоставить посредничество между Украиной и Россией для достижения "длительного и справедливого мира".

Президент Турции попутно заявил, что продолжит усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и обеспечения прекращения огня, которое может "открыть двери для мира".

К слову, Владимир Зеленский также написал о встрече с Эрдоганом. По словам президента Украины, они обсудили имплементацию "формулы мира" с акцентом на обеспечение свободы судоходства в Черном море, а также наращивание двусторонней торговли, инвестиции, экономическое сотрудничество и участие турецких компаний в восстановлении Украины.