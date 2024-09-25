Владимир Зеленский встретился с турецким лидером. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины. Он пригласил его посетить наше государство.

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О чем говорили лидеры

Особое внимание уделили активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме этого, также затронули тему привлечения Турции и турецких компаний к восстановлению Украины.

Лидеры стран подробно обсудили реализацию Формулы мира, подчеркнув важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущей роли Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.

Ранее украинский президент встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом в Нью-Йорке, где обсудили оборонное сотрудничество, потребности Украины и международные усилия для достижения мира.