Володимир Зеленський зустрівся із турецьким лідером. Про це мовиться на офіційному сайті президента України. Він запросив його відвідати нашу державу.

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Про що говорили лідери

Особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Крім цього, також порушили тему залучення Туреччини й турецьких компаній до відбудови України.

Лідери країн детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Раніше український президент зустрівся із президентом Фінляндії Александром Стуббом у Нью-Йорку, де обговорили оборонну співпрацю, потреби України та міжнародні зусилля для досягнення миру.