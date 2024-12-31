На тлі чуток про швидке завершення гарячої війни у Путіна заявили, що наразі немає жодних передумов для цього, передає 24 Канал із посиланням на TRT Haber.

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В Анкарі очікують мир

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган опублікував відеозвернення з нагоди Нового року.

У ньому він зачепив тему війни в Україні. Політик висловив сподівання, що у 2025 році на півночі від Туреччини розпочнеться "нова ера".

Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром,

– наголосив Ердоган.

Раніше Ердоган пропонував Зеленському бути посередником у мирних переговорах з Росією.

До слова, в Інституті вивчення війни вказали на відсутність будь-якого бажання Росії домовлятися про мир. Зокрема, експерти звернули увагу на заяви очільника МЗС Сергія Лаврова. Той у інтерв'ю пропагандистам сказав, що початок переговорів неможливий, допоки Україна не відмовитися від намірів повернути кордони 1991 року.

В ISW вважають, що Кремль навмисне намагається нав’язати Україні нереалістичні вимоги, які порушують міжнародне право, щоб зірвати добросовісні переговори.