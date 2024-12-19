Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что ситуация в Сирии показала, что Путин – слабак. А его спецслужбы не смогли обнаружить, что повстанцы готовили там наступление.

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Эрдоган переиграл Путина

Как отметил Гудков, президент Турции Реджеп Эрдоган показывает пример западным политикам, как нужно вести себя с диктатором Путиным.

В свое время Турция сбивала российский военный самолет. Также там поддержали повстанцев. Они за несколько дней "смыли" режим Асада в Сирии, который был дружественным к России.

Бесцеремонно обращается с Путиным. Показывает, что никаких красных линий не существует. Эрдоган – хороший пример с точки зрения решительности в отношении диктатора. Путин получил по морде – и молчит,

– сказал Гудков.

Если бы Запад жестче действовал в отношении Путина еще в начале полномасштабной войны в Украине, то можно было бы значительно быстрее все закончить. Когда российский диктатор сталкивается с жесткими решениями, то начинает "пасовать".