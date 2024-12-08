Более того, сам Асад якобы сел в самолет и покинул Дамаск. Об этом пишет Reuters, как отметил 24 Канал, и рассказывает подробности.

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Режиму Асада, вероятно, конец: что происходило в Сирии 8 декабря ночью

СМИ со ссылкой на командование сирийской армии сообщило, что президент Сирии Башар Асад закончил свое правление после молниеносного наступления повстанцев. Сами они уже заявили, что Дамаск "свободен от Асада".