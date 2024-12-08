Повстанцы очень быстро наступают и уже приблизились к столице, Дамаску. Режим Асада может пасть за несколько дней. 24 Канал передает речь Эрдогана со ссылкой на CNN.

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Анкара не положила глаз на сирийские земли

Я хочу сказать это открыто: мы не посягаем на землю – даже на камушек, – которая принадлежит другой стране. Как Турция, мы хотим, чтобы наш сосед Сирия как можно быстрее достигла мира и спокойствия, к которому она стремится уже 13 лет,

– заявил Эрдоган.

Турецкий президент указал, что из-за режима Асада погибло около миллиона сирийцев. Людей убивали химическим оружием и бочковыми бомбами (barrel bombs) – самодельными неуправляемыми бомбами.

Газиантеп стал домом для около 500 тысяч беженцев из 12 миллионов сирийцев, которые бежали от войны. Эрдоган назвал этих людей сирийскими братьями и сестрами, которые пережили тяжелые дни и заплатили большую цену. И выразил уверенность, что история будет помнить гостеприимство Газиантепа.

Эрдоган назвал, кто виноват в обострении ситуации в Сирии

"Кажется, что увеличение количества нападений на гражданских лиц в Идлибе стало той последней каплей, которая переполнила чашу терпения и спровоцировала последние события. Все должны признать, что в Сирии, в политическом и дипломатическом плане, наступила новая реальность", – пояснил он.

Обратите внимание! Слова Эрдогана о камешке прозвучали не просто так. Турция поддерживала антиправительственные войска, поэтому ее можно обвинить в желании расшатать ситуацию и завладеть землей.