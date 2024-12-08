Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg. Сейчас сирийская оппозиция уже подступает к столице – Дамаска.

Интересно Башара Асада уже нет в Дамаске, – CNN

Как Асад пытается удержать власть в Сирии

Источники издания отметили, что в то время, как сирийские повстанцы все ближе подступают к Дамаску, Башар Асад делает последнюю попытку удержаться у власти, в том числе делает косвенные дипломатические намеки в адрес США и новоизбранного президента Дональда Трампа.

Так, Асад приказал своей армии, около 30 – 40 тысячам человек, отступить для защиты Дамаска, фактически отдав большую часть страны повстанцам, которые захватили крупные города Алеппо и Хама в результате молниеносного наступления в течение прошлой недели. Сейчас они находятся в окрестностях Хомса, менее чем в 160 километрах к северу.

Журналисты также отмечают, что многолетний правитель Сирии сигнализирует о своей готовности заключить соглашение, которое позволило бы ему удержать территорию, которую контролирует его армия, или гарантировать его безопасный выезд в изгнание, если это потребуется.

Одно из предложений, которое Асад сделал США через ОАЭ, заключается в том, чтобы Сирия прекратила любое сотрудничество с поддерживаемыми Ираном боевыми группировками, такими как "Хезболла", если западные государства смогут повлиять на прекращение боевых действий.

Согласно другой инициативе, Асад отправил высокопоставленного христианского лидера на встречу с президентом Венгрии Виктором Орбаном, чтобы передать то, что он считает экзистенциальной угрозой для христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистских повстанцев. Намерение заключается в том, что Орбан, союзник Трампа, донесет эту опасность до нового президента США.

В свое время иранская и российская военная поддержка имела решающее значение для выживания 59-летнего президента, но сейчас обе страны отвлекаются и истощены другими конфликтами, поэтому он вынужден идти на такую авантюру. Многие западные чиновники заявляет, что им трудно представить, что Асад останется у власти.

Журналисты отмечают, что местонахождение президента неизвестно, хотя считается, что он находится в Дамаске или в своем родном городе Аль-Кардаха, недалеко от российской авиабазы Хмеймим. Также возможно, что он находится в столице Ирана, Тегеране.

Также известно, что российские военные сейчас находятся в районе Дамаска, авиабазы Хмеймим и морской базы Тартус.

В издании отмечают, что ключевой целью переговоров Асада с западными лидерами является сохранение контроля над частью страны и удовлетворения требований Турции относительно политического перехода и потенциального возвращения миллионов сирийских беженцев, что является главной проблемой для Анкары.

Асад также предлагает новую конституцию и ведет переговоры с политической оппозицией, которая находится в изгнании, по словам людей, знакомых с этим процессом.