Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Эту информацию изданию предоставил источник, знакомый с ситуацией.

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Асад мог покинуть Дамаск

Официальная линия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не сбежал из столицы. Но источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что сирийского главы нет ни в одном из мест, где можно было бы ожидать его найти.

Собеседник отметил, что президентская гвардия Асада больше не размещена в его привычном месте жительства, как это было бы, если бы он был там. Таким образом источник выдвинул предположение, что Башар аль-Асад мог сбежать из Дамаска.

Традиционно эта охрана обеспечивала внутреннюю безопасность Асада. Ожидается, что некоторые члены из этой охраны будут путешествовать с президентом, когда он будет в пути.

Источник также добавил, что повстанцы не имеют надежных разведывательных данных о местонахождении Асада и продолжают свои усилия по его поиску.

В то же время агентство Bne IntelliNews, цитируя турецкие СМИ, ссылающиеся на источники в ОАЭ, утверждают, что Асад мог сбежать в Абу-Даби вместе со своей семьей.

К сирийцам вместо Асада обратился командующий ВС

СМИ также сообщали, что Башар Асад, вероятно, готовил обращение к сирийцам на фоне наступления оппозиции. Однако в конце концов к гражданам обратился командующий вооруженных сил режима Асада.

Он заявил, что "сирийская армия активно проводит операции против террористов в Хаме, Хомсе и Дааре, уничтожая десятки транспортных средств и склады оружия".

Военный также сказал, что сирийские подразделения "усиливают оборону вокруг Дамаска и на юге страны для предотвращения инцидентов, связанным с деятельностью спящих ячеек террористов",