Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Цю інформацію виданню надало джерело, обізнане з ситуацією.

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Асад міг залишити Дамаск

Офіційна лінія офісу президента Сирії полягає в тому, що Асад не втік зі столиці. Але джерело, обізнане з ситуацією, повідомило журналістам, що сирійського очільника немає в жодному з місць, де можна було б очікувати його знайти.

Співрозмовник наголосив, що президентська гвардія Асада більше не розміщена в його звичному місці проживання, як це було б, якби він був там. Таким чином джерело висунуло припущення, що Башар аль-Асад міг втекти з Дамаска.

Традиційно ця охорона забезпечувала внутрішню безпеку Асада. Очікується, що деякі члени з цієї охорони подорожуватимуть з президентом, коли він буде в дорозі.

Джерело також додало, що повстанці не мають надійних розвідувальних даних про місцеперебування Асада і продовжують свої зусилля з його пошуку.

Водночас агентство Bne IntelliNews, цитуючи турецькі ЗМІ, що посилаються на джерела в ОАЕ, стверджують, що Асад міг втекти до Абу-Дабі разом зі своєю родиною.

До сирійців замість Асада звернувся командувач ЗС

ЗМІ також повідомляли, що Башар Асад, імовірно, готував звернення до сирійців на тлі наступу опозиції. Однак зрештою до громадян звернувся командувач збройних сил режиму Асада.

Він заявив, що "сирійська армія активно проводить операції проти терористів у Хамі, Хомсі та Дар'і, знищуючи десятки транспортних засобів та склади зброї".

Військовий також сказав, що сирійські підрозділи "посилюють оборону навколо Дамаска і на півдні країни для запобігання інцидентам, пов'язаним із діяльністю сплячих осередків терористів",