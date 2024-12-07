Так, всего лишь за неделю наступления повстанцам удалось захватить Алеппо, Хаму, Идлиб, Тель-Рифат, Дейр-эль-Зор. Бои идут за Хомс – последнюю крепость на пути к Дамаску. Теперь стало известно о том, что силы Асада были вынуждены бежать из Пальмиры (современное название – Тадмур) – древнего города в провинции Хомс, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Почему Асад проигрывает войну в Сирии и будет вынужден бежать в Россию?

Наступление оппозиции набирает обороты

Пальмира – ценный стратегический узел. Город расположен в пустыне и контролирует ключевые пути в Дамаск и другие районы Сирии. Российские так называемые военкоры сообщают, что повстанцы захватили в Пальмире переносные комплексы ЗРК и системы ПВО. Также рядовые войска Сирии начинают вывод войск с военной базы Т4 (Тифор) к востоку от Хомса.

В то же время, как пишет CNN, сирийские повстанцы утверждают, что взяли под контроль Дараа, место, где началось восстание 2011 года, приближаясь к Дамаску.

Наступают оппозиционеры на столицу Сирии как с севера, так и с юга.

Семья Асада сбежала в Москву

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сирийских и арабских чиновников, дети и жена Башара Асада еще на прошлой неделе выехали в Россию, а зять сбежал в Объединенные Арабские Эмираты. Сам диктатор по состоянию на 6 декабря находился в Сирии.

Почему Пальмира так важна для россиян

Пальмира – древний город в Сирии, основан в одном из оазисов северной части Сирийской пустыни, у подножия массива Джабал-Абу-Руджмайн. Город расположен около 215 километров к северо-востоку от Дамаска. Сейчас на месте Пальмиры лежит городок Тадмур.

Где расположена Пальмира: смотрите на карте

Для Путина и россиян Пальмира имеет чуть ли не сакральное значение. В мае 2015 года этот город захватили террористы "Исламского государства". Тогда они уничтожили древние храмы и статуи в Пальмире, а значительную часть наследия разграбили.

В марте 2016 года авиация России начала бомбить Пальмиру, а в город зашли наемники ЧВК "Вагнера". Впоследствии населенный пункт снова перешел к террористам "ИГИЛ".

В марте 2017 российский спецназ и авиация отбили город. Пальмира была важным пропагандистским символом для Путина. В 2016 году на руинах города российские власти устроили концерт.

О том, что захват Пальмиры повстанцами, это серьезный удар по Кремлю свидетельствуют плачи российских пропагандистов и Z-блогеров. "Пальмира – все. Не факт, что в третий раз будут отбивать", – написал Z-блогер Борис Рожин.

Россияне признали, что Пальмира была важной частью их национального мифа. Этот город позволял оккупантам забыть о том, кем они являются на самом деле, – кровавыми варварами, и считать себя "спасителями цивилизации". А теперь, кажется, наступает прозрение, и захватчикам придется примириться с неприятной правдой о себе.

Граждане страны-агрессора плачут по утраченной Пальмире / Скриншот