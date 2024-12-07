Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Портникова.

К теме Почему в Сирии все так непросто: простыми словами о событиях в стране

Диктатор проигрывает войну в Сирии

Жители Хамы поднимали восстание еще тогда, когда Сирией руководил отец нынешнего диктатора Хафез Асад. Считают, что во время уничтожения повстанцев он мог убить от 15 до 25 тысяч жителей Хамы. Сейчас лидер повстанцев Абу Мохаммад аль-Джолани в своем обращении к жителям Хамы сказал о том, что удается закрыть рану 40-летней давности. Он имел в виду то, что город Хама наконец-то избавился от правления династии Асадов.

Но мы прекрасно понимаем, что это вовсе не последняя цель повстанцев. Они будут развивать свое наступление и в дальнейшем. Кроме Хамы, они заняли и военный аэродром вблизи города со стратегически важной для сирийской армии техникой. Теперь следующим городом, на который может осуществлять наступление армия повстанцев, является Хомс. Если удастся овладеть этим городом открывается дорога на сирийскую столицу Дамаск и, конечно, перспектива скорого падения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Казалось, что этот режим уже абсолютно и без всяких проблем контролирует большую часть территории Сирии и овладение всей остальной территории для него только дело времени, однако, как и стоило ожидать, в ситуации, когда сирийская оппозиция развила наступление на позиции Башара Асада, он оказался абсолютно беспомощным просто потому, что никогда не мог контролировать ситуацию в собственной стране. Он превратился в абсолютную марионетку России, исламской республики Иран и прокси сил Ирана – "Хезболлы".

Террористическая организация "Хезболла" абсолютно изменила ситуацию в Ливане и фактически – уничтожила государство, в котором находится. Однако не оставляла попыток помочь Башару Асаду уничтожить государство в Сирии. Все у нее получалось до того времени, как Израиль фактически не разгромил "Хезболлу", физически уничтожил большую часть ее политического и военного руководства, а в результате беспрецедентной операции с пейджерами – вывел из строя сотни боевиков террористической организации.

Как оказалось, "Хезболле" не до Башара Асада. Владимиру Путину, который застрял в своей войне с Украиной и считает борьбу с нашей страной главным политическим приоритетом, также было не до Башара Асада. Иранским аятоллам, которые были заняты собственным конфликтом с Израилем, готовили обстрелы территории еврейского государства, а потом пытались спастись от последствий ответа, также было не до Башара Асада. А сирийской оппозиции всегда было до Башара Асада, и свержения его режима.

Теперь конечно возникает достаточно серьезные вопросы: "Как будет в дальнейшем развиваться ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке?", "Какой режим может прийти к власти, да еще и завладеть всем новейшим оружием, которое Дамаск мог получать от Тегерана и Москвы?", "Не будет ли это радикальный исламистский режим, который не будет так заинтересован в сотрудничестве с Западом, как и в сотрудничестве с Россией и Ираном?", "Или все же мы в результате получим умеренную власть, способную к сотрудничеству со странами цивилизованного мира? Власть, которая будет осознавать необходимость выступать единым фронтом против Москвы и Тегерана".

Конечно, об этом все рано говорить. Хотя уже сегодня в столицах стран арабского мира идут серьезные переговоры о последствиях вероятного падения режима Башара Асада. Для того, чтобы предотвратить это падение, нужны интенсивные усилия со стороны двух государств, которые фактически отвечают за сохранение этого режима, – путинской России и исламистского Ирана.

Однако, чтобы помочь Асаду, Путину придется снять с фронта в Украине немалую часть самолетов, которые должны начать постоянные бомбардировки позиции повстанцев. Это уже будет не так просто, учитывая то, что в распоряжении повстанцев есть собственные самолеты, и они могут ответить россиянам, скажем, уничтожением их авиационной базы Хмеймим. Это стало бы серьезной пощечиной по тем позициям, которые занимает Путин на Ближнем Востоке.

Иранцам тоже не так просто. Они уже говорят о том, что готовы перебросить в Сирию собственных военнослужащих КСИР. Также они уверяют, что в Сирию вскоре прибудут шиитские боевики из Ирака. Но все это также достаточно рискованные операции, учитывая еще и то, что на стороне сирийской оппозиции могут выступать США, которые способны использовать ситуацию, чтобы просто на территории Сирии уничтожить как можно больше военнослужащих КСИР.

В таком случае Ирану придется довольно долго рассуждать, каков риск прибытия большой армии на территорию соседней Сирии и успеет ли Иран вообще все это сделать. На самом деле речь идет не о решениях, которые нужно принимать неделями или месяцами, а о решениях, которые нужно будет принимать днями. В противном случае Башар Асад может оказаться в глазах своих покровителей тем, кто сдает город за городом. В результате, диктатор окажется там, где и должен, – в Москве, где учатся его дети.

Складывается впечатление, что сирийский диктатор был в российской столице не столько для того, чтобы говорить о военной помощи для своего режима, и даже не для того, чтобы принять участие в защите диссертации в Московском университете своего старшего сына Хафеза, а потому, чтобы договориться об условиях своей политической эмиграции в случае, если ему не удастся удержать ситуацию в Сирии.

Башар Асад прекрасно понимает – если он попадет в руки повстанцев, то его ждет судьба Муаммара Каддафи и других арабских диктаторов, которые уничтожали собственный народ, пользуясь любым оружием и не считаясь с жертвами. Возможно, это именно то время, когда Башару Асаду и членам его преступной семьи становится просто страшно из-за того, что они годами обслуживали Москву и Тегеран.