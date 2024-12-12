8 декабря 2024 года в Сирии рухнула диктатура Башара Асада, что запустило если не эффект домино, то точно большие волны на воде.

Было бы наивным считать, что после бегства Башара Асада и его семьи в Сирии сразу все станет хорошо. Ни в коем случае – кровавая бойня с элементами гражданской войны имеет все шансы продолжаться, но теперь по-другому.

Образуется ли цунами и добьет ли высокая вода до России – читайте в материале 24 Канала.

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Кто захватил власть в Дамаске и кто с кем и против кого будет воевать

В настоящее время власть в Дамаске захватила группа "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) во главе с харизматичным Абу Мухаммадом аль-Джолани, настоящее имя которого Ахмед Хусейн аль-Шараа. Сейчас 42-летний лидер победителей всячески подчеркивает свою толерантность к другим конфессиям и говорит о демократии. Однако не будем забывать, что в анамнезе в портфолио HTS нашлось место и "Аль-Каиде", ИГИЛ, потому что это исламские фундаменталисты со всем соответствующим набором.



Мухаммад аль-Джолани / Фото Salvation Government

А что бывает, когда исламисты приходят к власти, могут рассказать в Афганистане. Там, кстати, талибы также божились, что будут вежливыми и будут бороться за гендерное равенство, а потом по-дикарски запаковали женщин в ковры и запретили им разговаривать.

Конечно, Сирия – не Афганистан, как сказал бы Кучма, однако тревожность почему-то не спадает. И может напомнить о себе во время коалиционных переговоров и формирования нового правительства. При этом каждый конфликт во время политических торгов в Дамаске абсолютно точно будет иметь отголоски "на земле".

Также стоит учитывать фактор других исламистов – ИГИЛ. Они также готовы пережить ренессанс и точно попытаются насадить свое видение процессов создания государства.

А еще есть Турция – она выступила главным спонсором праздника и фактически самостоятельно подготовила боевые отряды оппозиции, которые ради такого дела даже временно объединились и провели решающие 10 дней войны против Асада совместно. Ну как совместно, уже после "Алеппо за 3 дня" боевики открыто протурецкой Сирийской Национальной Армии (SNA) откололись от умеренно протурецкой HTS, всем видом демонстрируя, что их главная цель – курды.

SNA начала свое большое наступление на Рожаву (самопровозглашенное государство/автономию курдов в Сирийском Курдистане), с целью подвинуть ее зону влияния и взять под контроль богатые нефтяные месторождения. Курды начали отступать и оглядываться на своего главного союзника – США. Там не все время будет бесзцаревье и уже 20 января 2025 года в Овальный кабинет залетит Дональд Трамп, который, конечно, против войн, но "100 баксов – это всегда 100 баксов", а нефти в так называемой "Рожаве" куда больше.

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Не забывайте и об Израиле, сейчас это государство активно и демонстративно выжигает всю военную инфраструктуру Асада, очевидно намекая, что не доверяет заявлениям аль-Джолани в духе "нельзя мстить, должны мы любить". Приязнь и понимание эта стратегия у сирийцев не вызывает, а значит, не исчезнет никуда и ресентимент, потому что Голанские высоты до сих пор оккупированы Израилем, более того, сейчас ЦАХАЛ позволил себе пойти дальше впервые за 50 лет и сейчас находится всего в 40 километрах от Дамаска.

В международном праве это называют не иначе как "интервенция".

Кроме того, держим в голове и арабские монархии. Те также имеют свои интересы и своих союзников в Сирии, в частности друзей, исмаилитов и местных христиан. Они традиционно проживают на юге Сирии и во время стремительного "падения дома Асадов" имели географическое преимущество и фору при захвате столицы. Сейчас именно эти силы составляют большинство в обновленном гарнизоне Дамаска и это может стать важным аргументом во время коалиционных переговоров.



Кто и какие территории контролирует в Сирии / Инфографика DW на основе Института изучения войны, AEI's Critical Threats Project, по состоянию на 08.12.2024

Важно Почему война в Сирии снова вспыхнула, кто против кого воюет и как это повлияет на Россию и Украину

Катастрофа для России и показательный урок для Трампа

Наконец стоит вспомнить и об обиженных. Это прежде всего Иран и его прокси-союзники из "оси сопротивления", которая сейчас явно разрушена. А также Россия. И если Иран еще может выторговать себе "плюшки", которые позволят хотя бы сохранить лицо (сейчас Тегеран ведет переговоры с победителями, чтобы те не притесняли шиитов), то для России – "Специальная военная операция полностью провалилась. Полностью".

Москва потерпела в Сирии катастрофическое фиаско. И речь даже не о том, что теперь у Путина будет минус один голос в ООН. В Сирии Путин получил мощную репутационную пощечину – почти 10 лет россияне активно защищали Асада и провозгласили его "своим сукиным сыном", потратили миллиарды долларов и убили десятки тысяч или даже больше людей. Да, в основном сирийцев, однако и немало оккупантов получили в Сирии свой билетик на концерт Кобзона или же его локальной версии – хора Александрова.

Такой была цена за то, чтобы Путин мог "решать серьезные вопросы" за большим столом с солидными геополитическими игроками. Сейчас же его должны отсадить от Эрдогана и Трампа с Нетаньяху и бин Салманом "на галерку", где ему не остается ничего, как только жадно ловить ухом то, что скажут мировые лидеры. Больше никаких концертов в Пальмире и парадов в Хмеймиме.

Самое страшное для Путина, что был разрушен миф, что Россия не может проиграть, она может нести потери, но всегда будет иметь опцию забрасывать противника мясом. В частности, об этом так долго рассказывали Илон Макс и Дональд Трамп, экстраполируя свои слова, очевидно, на украинское сопротивление, но жизнь опровергла их представления и довольно эффектно.

Асада больше нет. Он сбежал из своей страны. Его защитник, Россия (почему-то трижды – 24 Канал) во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите. России вообще не было смысла там быть. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начаться и может длиться вечно. Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, первая из-за Украины и плохой экономики, второй из-за Израиля и его военных успехов,

– избранный президент США Трамп в своей соцсети Truth Social дает аналитику по Сирии.

Напомним, что несколько месяцев назад Трамп говорил совершенно противоположное, напоминал об "армии, которая победила Наполеона и Гитлера". Сейчас же Трамп был вынужден наблюдать за унижением России просто в компании европейских лидеров в Париже на открытии восстановленного Нотр-Дама, безусловно, с правильным комментариями от Макрона.

Получается, что Россия все-таки может проиграть, а ракеты, корабли и самолеты не спасают от позора. Состоялась фиксация реальных сил России, которая из безжалостной и технологической грозы "цветных революций" превращается в жалкую развалюху. И это, безусловно, сигнал для всего мира – как для противников, так и для партнеров, потому что те могут стать следующими.

Если нужны исторические параллели, но выход СССР из Афганистана слишком банальный пример, то нельзя не вспомнить стремительное превращение России времен правления императора Николая Первого с "жандарма Европы" на жалкого неудачника, которого более технологичные Англия и Франция эффектно разваливают в Крыму.



Потому что действительно, только недавно ты топишь в крови венгерскую революцию и проводишь совместные парады с австрийским императором, а потом должен топить свой собственный флот в Севастополе и не можешь преодолеть даже "тонкую красную линию" под Балаклавой, "генерал Мороз" тебя предает и все твое "долгое правление" завершается позором.

Новый позор России и почему Эрдоган вышел победителем

Кстати, о позоре. Поражение России в Сирии ставит под большой вопрос весь африканский проект Путина. Потому что авиабаза Хмеймим и база ВМС в Тартусе использовались россиянами не только как опорный пункт для российского флота в Средиземном море, чтобы позлить НАТО, но и как главный логистический хаб и перевалочный пункт на пути сообщения наемников в ЦАР, Судане, Мали и других государствах, чья власть была такая недальновидная, что пустила "российскую лисичку в собственный курятник".

Теперь вся эта конструкция начала шататься, и России срочно нужно что-то придумывать и искать альтернативы. Возможно, ими станут базы в Иране или Ливии и Судане, но это будут уже другие деньги, которых у Путина уже не так и много, потому что Набиуллина с Силуановым не резиновые. Да, это пока не критическая проблема, но ее устранение потребует ресурсов, а Россия сейчас вошла в стадию – где тонко, там и рвется.

Поэтому не удивляйтесь, если вдруг российский наемник в Беренго не получит зарплату, корейский коммунист под Курском останется без теплого бушлата, а молодая вдова в Туле – без "лады".

Возвращаясь к Сирии, напомним, что Путин сделал единственную ставку – поставил все на Башара Асада и даже не пытался диверсифицировать свой "инвестиционный портфель". В итоге ставка "олл-ин" на "зеро" не сыграла, а значит – миллиарды инвестиций будут просто зарыты в землю.

Точнее, не вырыты, потому что россияне имели контракты с Асадом на добычу сирийских фосфатов (одно из крупнейших месторождений в мире, амфосфаты – основа для производства удобрений) и нефти. Последней должны были заниматься компании путинского "кошелька" Геннадия Тимченко. Обо всем этом россияне и лично Путин могут забыть.

В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления. Вероятно, государство-агрессор рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из Сирии. Даже представители так называемой московской дипломатии больше не называют восставшие против режима Асада группировки "террористами", а демонстрируют нейтральную, даже "милую" публичную риторику. Между тем среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение – московиты даже выражают недовольство своими вождями и командирами, в частности их организационной несостоятельностью. Одна из военных баз с российскими военными находится в осаде,

– отчет ГУР МО от 10 декабря о "сирийском отступлении" россиян звучит, словно песня.

Конечно, у Путина в рукаве еще есть козыри, потому что Сирия за 13 лет войны всех против всех стала зависимой от импорта продовольствия. Россия этим активно пользовалась – ворованное украинское зерно россияне сбывали именно там. Особых альтернатив и готовых решений по замене у сирийцев пока нет, поэтому Кремль будет иметь шанс спасти для себя хотя бы порт в Тартусе (договор аренды, заключенный в 2019-м действующий еще 44 года).

Однако это совершенно точно потребует другого уровня расходов (потому что только отказа от термина "террористы" в пользу "сирийской оппозиции" будет мало), а значит, все это уменьшит российские аппетиты. И увеличит амбиции Эрдогана, который теперь точно замкнет на себе все основные черноморские и средиземноморские нефтегазовые маршруты. Потому что пока в Дамаске сидел Асад, Эрдоган даже не мечтал протянуть в Турцию газовую трубу из Катара, а сейчас же это вполне реальная перспектива.

В случае, если этот проект будет реализован, "не замерзнет" не только Турция, но и Европа, вместо этого "кто-то" становится лишним и ненужным. И этот кто-то снова "всех переиграл" – отрицательно. А главное, это может запустить более масштабные процессы. Сегодня Путин потерял лицо в Сирии, а завтра, например, в Грузии, послезавтра где-то в Центральной Азии. Потому что именно так работает геополитическое домино.