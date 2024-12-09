Об этом информирует The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников, сообщает 24 Канал.

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Армия Израиля впервые с 1973 года вошла на территорию Сирии

Израильские войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышли за пределы демилитаризованной зоны на израильско-сирийской границе.

Этот шаг Израиля состоялся на фоне успешного наступления сирийских повстанцев, которые отстранили президента Башара Асада от власти. Это заставило соседние государства подготовиться к большей региональной нестабильности, вызванной его внезапным падением и бегством.

В издании указывается, что израильские войска взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других стратегических позиций, которые считались важными для стабилизации контроля над территорией.

Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви подтвердил в субботу вечером, что израильские войска вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах. Он отметил, что "Израиль развернул войска на территории Сирии". Однако дополнительных деталей он не предоставил.

Указывается, что Израиль тайно действует в Сирии на протяжении многих лет на фоне своего нынешнего конфликта с "Хезболлой", поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой, которая воевала в Сирии в поддержку ныне свергнутого правительства Башара Асада.

В последнее время израильская армия стала более открыто заявлять об ударах в Сирии, заявляя, что они направлены против путей снабжения "Хезболлы". Однако развертывание сухопутных войск за пределами демилитаризованной зоны в Сирии является значительным сдвигом в политике Израиля, впервые после соглашения о прекращении огня 1973 года, которое официально завершило последнюю войну между Израилем и Сирией.

Военно-воздушные силы Израиля в течение выходных наносили удары по целям в Сирии, чтобы уничтожить военные объекты, которые могли бы перейти в руки повстанцев и представлять стратегическую угрозу для Израиля.

Согласно словам официальных лиц, среди целей были небольшие запасы химического оружия, в частности иприта и газа VX, которые остались в Сирии вопреки предыдущим договоренностям о разоружении. Израильские военные также нанесли удары по батареям и транспортным средствам зенитно-ракетных комплексов российского производства, а также по запасам ракет "Скад".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что отдал приказ войскам взять под контроль буферную зону между Израилем и Сирией. По его словам, израильские силы заняли военные позиции, покинутые сирийскими войсками, хотя он не уточнил, входили ли они на сирийскую территорию.

"Мы отдали израильской армии приказ взять под контроль эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна вражеская сила не закрепится у границ Израиля. Это временная оборонительная позиция, пока не будет найдено соответствующее решение", - сказал Нетаньяху.

Авихай Адраи, израильский военный представитель, в воскресенье объявил комендантский час в 5 сирийских селах в буферной зоне, приказав жителям оставаться дома "до дальнейшего уведомления".

Израильские силы заявили, что "не вмешиваются во внутренние события в Сирии", но добавили, что будут "продолжать действовать, чтобы защищать буферную зону и обеспечивать безопасность Израиля".

Израильские официальные лица и аналитики выражают обеспокоенность, что падение правительства Асада может усилить группировки боевиков, которые стремятся осуществить нападения на Израиль.

Но несмотря на то, что Нетаньяху настаивает на том, что развертывание войск является временным, это также может вызвать беспокойство, что Израиль может попытаться воспользоваться нестабильностью в Сирии для усиления собственных позиций.