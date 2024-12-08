Израиль не хочет чтобы оружие попало к враждебным для него группам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of Israel.

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Что атаковали израильские ВВС в Сирии

Согласно источникам, ударам подверглись склады оружия, системы противовоздушной обороны и объекты военной промышленности. Среди них – исследовательский центр в районе Кафр-Суза, где, по информации региональных источников, ранее работали иранские специалисты над созданием ракет.

Также Израиль ударил по базе Меззе вблизи Дамаска, которая ранее использовалась военными режима Башара Асада. На видео, опубликованных в социальных сетях, зафиксированы интенсивные взрывы и дым над базой.

Израильские авиаудары направлены на уничтожение оставленных военных объектов, которые могут попасть в руки повстанцев или группировок, враждебных Израилю. Армия обороны Израиля внимательно отслеживает движение современного оружия в Сирии, чтобы предотвратить его передачу Хезболле или другим проиранским силам, которые могут представлять угрозу для безопасности региона.

Видео израильского удара по авиабазе Меззе вблизи Дамаска: смотрите видео

Израиль нанес авиаудар по базе Меззе в Сирии: смотрите видео